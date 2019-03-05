Şehit Nurullah Oymak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesi Aktütün
Karakoluna terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma
Uzman Çavuş Nurullah Oymak'ın annesi Ummuhan Oymak memleketi Afyonkarahisar
'da son yolculuğuna uğurlandı. Balçıkhisar
köyüne bağlı Merkez
Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz
, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız
, Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, Şuhut
İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt
, Şuhut Cumhuriyet Savcısı
Serdar Ertaş, AK Parti
Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren ve protokol üyeleri katıldı. Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehit Nurullah Oymak'ın annesi Ummuhan Oymak Balçıkhisar Mezarlığına defnedildi. Cenaze namazının ardından merhum Ummuhan Oymak'ın eşi Sabri Oymak ve ailesi taziyeleri kabul etti. - AFYONKARAHİSAR
Güncel
Kaynak: İHA