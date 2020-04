Şehit oğlu: "Bakan Soylu istifa edince ikinci defa babasız kalmış, yetim kalmış hissettim"

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararı Diyarbakırlı şehit Mehmet Kürşat Yılmaz'ın eşi Zeynep ve oğlu Ekrem ile şehit polis memuru Birol Öztekin'in eşi Selda Öztekin'i üzüntüye boğdu. Şehit Kürşat Yılmaz'ın oğlu Ekrem, "Bakan Soylu'nun istifası beni çok üzdü. Kendimi ikinci defa babasız kalmış, yetim kalmış hissettim" dedi.Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağı kararının ardından korna virüs salgını tedbirlerini hiçe sayarak dışarı çıkan vatandaşların sorumlusunun kendisinin olduğunu belirterek istifa kararı almış, istifası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemiş ve Bakan Soylu görevine devam etmişti.Bakan Soylu'nun istifasının kabul edilmemesi en çok şehit yakınları ve gazileri sevindirdi. 16 Ağustos 2018'de Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Yılmaz'ın oğlu Ekrem Yılmaz, Bakan Soylu'nun istifa kararını duyduğunda amcası ile birlikte evde olduğunu söyledi. Yılmaz, "Zaten o söyledi bana, bu beni çok üzdü. Kendimi ikinci defa babasız kalmış, yetim kalmış hissettim. Bunun böyle devam etmesini çok istiyorduk. Bu konu için de Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bakan Süleyman Soylu'nun görevine bu şekilde devam ettirmesini çok istiyoruz" diye konuştu."Bakan Soylu eşimi kaybettiğim ilk andan beri her dakika yanımızdaydı"Şehit Kürşat Yılmaz'ın eşi Zeynep Yılmaz da o akşam telefondan haberi aldığını, neye uğradığını şaşırdığını söyledi. O anda çok üzüldüğünü aktaran Zeynep Yılmaz, "Çünkü, eşimi kaybettiğim ilk dakikadan itibaren her zaman, her dakika yanımızdaydı. Eşimi ilk duyduğum zaman telefonla aradı beni. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bu süreçten sonra bütün şehitlerin yanında olduğunu her zaman görüyorum. O dakikadan itibaren çok üzüldüm, dehşete düştüm resmen. Arkamızda bir güç olduğunu düşünüyorum şimdiye kadar ve bundan sonrası için. Bakan Soylu'dan sonra İçişlerinin adı değişti resmen. Polislere bir destek oldu. Çünkü polisler her zaman çekiniyorlardı. Adımlarını atmada korkuyorlardı. Acaba arkamızda ne derler bize. Ne yaparlar bize, bize destek çıkarlar mı diye. Ama artık polisler, askerler arkasında bir güç olduğunu biliyor. Hiç düşünmeden adımlarını atabiliyorlar, çünkü arkalarında bir güç var. Diğerleri de zaten gömülmüş insanlar. Bakan Soylu'dan sonra da tamamen bitecek, ki bitti şuanda. CHP artık oldu HDP. Bundan dolayı tabi ki de sevinecek CHP. O dakikadan itibaren binlerce twitter atıldığını gördüm. Binlerce mesaj atıldığını gördüm. Ama kursaklarında kaldı ki, bundan sonra da kalacak. Hiç bir zaman bir adım atamayacaklar. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Biz zaten dedik ki bunu asla kabul etmeyecek, etmeyeceğini diye düşündük. Binlerce şehidimizin yanında olan, binlerce depremzedenin yanında olan bir insan. O saniyede depremzedenin yanında oldu. O saniyede bizlerin yanında oldu. Hiç düşünmeden, o andan elinin altında ne varsa bırakıp tamamen bizlerin yanına geldi. Hepsine çocuklarım adına, tüm Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Ayrıca bana, bize çocuklarıma, aileme destek veren valime, eşine hepsine Allah binlerce kez razı olsun" şeklinde konuştu."Bakan Soylu benimle beraber ağladı, benimle aynı duyguları yaşadı"27 Kasım 2018'de Batman'da bir eve düzenlenen operasyonda 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Birol Öztekin eşi Selda Öztekin ise o gece haberi ilk duyduğunda televizyonu kapattığını söyledi. Bakan Soylu'nun istifa haberini çocuklarının duymasını istemediğini dile getiren Öztekin, "Çünkü çok üzüleceklerdi. Daha sonra tekrar telefonu aldım, Cumhurbaşkanımızın kabul etmediğine dair haberler gelince çok sevindim. Eşimin bu olayından önce de kendilerini çok çok seviyordum. Çünkü görevini canla başla yaptığının farkındaydım. İçişleri Bakanı denilince biz zaten kendimize yakın hissediyorduk. Eşim de ben de çok çok seviyorduk kendilerini. O gün de yanımızdaydı. Benimle çocuklarımın yanında oldu. Benimle beraber ağladı, benimle beraber aynı duyguları yaşadı. Diyarbakır Valimiz Hasan Basri Güzloğlu ve eşi Ayşe Hanım bize verdikleri destekler için çok çok teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR