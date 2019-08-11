Şehit oğluna polis ve jandarmadan sürpriz doğum günü

Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK terör örgütü mensuplarıyla mücadele sırasında şehit olan Afrin şehidi İbrahim Imış'ın oğlu Kayra Imış'a Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.



Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan İbrahim Imış'ın oğlu Kayra Imış'a doğum günü sürprizi yapıldı. Doğum günü sürprizine, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri katıldı. Jandarma ve polis personelleri tarafından pasta kesilerek doğum günü gerçekleşirken Kayra'nın mutluluğu ise görülmeye değerdi. Şehidin ailesi ise bu güzel doğum günü sürprizi için jandarma ve polis personellerine teşekkürlerini belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA