- Şehit oğlunu asker selamıyla uğurlandı

- Şehit oğlunu asker selamıyla uğurlandıBilecik'te uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandıŞehidin 2 aylık nişanlı olduğu ve erkek kardeşinin de Hakkari'de uzman çavuş olduğu öğrenildiOğlunu asker selamıyla uğurlayana anne: "Senin için dik duracağım"

MERSİN - Bilecik'te uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mert Kaya, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. 2 aylık nişanlı oğlunu asker selamıyla uğurlayana anne, "Senin için dik duracağım" dedi. Dün gece Eskişehir-Bozüyük-Bilecik karayolu Başköy mevkinde meydana gelen kazada, uygulama için yol üzerine duba koyan Uzman Çavuş Mert Kaya ve Selim Kayın'a, Yaşar G. idaresindeki 11 AAH 447 plakalı otomobil çarptı. Uzman Çavuş Mert Kaya Uzman Çavuş Selim Kayın yaralandı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mert Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalele rağmen şehit oldu.Şehit Kaya için bugün ikindi namazının ardından Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.Törende, anne Ümmü Kaya ile baba Tekin Kaya, kardeşler Tolga ve Buket, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileyi, Vali Ali İhsan Su ile diğer protokol üyeleri teselli etmeye çalışırken, şehidin kardeşi Tolga bir an olsun kardeşinin fotoğrafını bırakmadı.Şehidin cenazesi daha sonra Mersin Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından top arabasına konuldu. Bir süre top arabasının arkasında evlatlarının cenazesinin ardından yürüyen aile, şehidi el sallayarak ve selam durarak uğurladı. Anne Ümmü Kaya, "Senin için dik duracağım annem. Sen ölmedin, yaşıyorsun" dedi.Şehit Mert Kaya'nın cenazesi, Mersin Şehir Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verildi.Şehidin 2 aylık nişanlı olduğu ve erkek kardeşinin de Hakkari'de uzman çavuş olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA