Şehit oğlunun düğünü için biriktirdiği parayla şadırvan yaptırdı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde, 3,5 yıl önce PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe'nin annesi Gönül Bahçe ile babası Ömer Bahçe, oğullarının düğünü için biriktirdikleri parayla, Kara Yusuf Paşa Camii'ne şadırvan yaptırdı. Şadrıvana 'Vatan Çeşmesi' adını verdiklerini söyleyen Ömer Bahçe, "Burada günde yüzlerce, belki binlerce insan abdest alıp, su içecek. Bizim çeşmemizden kan değil, su akacak" dedi.

Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Karaburun köyü yakınlarında, 18 Nisan 2017 tarihinde, PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Onbaşı Abdulkadir Bahçe (23), tedavi gördüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde şehit oldu. Şehit Bahçe'nin acısıyla yıkılan ailesi, oğulları için Erciş merkezdeki Kara Yusuf Paşa Camii'nin bahçesine, şadırvan yaptırdı. Şehit Bahçe'nin babası Ömer Bahçe, şadırvan için harcadıkları 75 bin TL'yi oğlunu evlendirmek için biriktirdiklerini, şehit olunca da adının dualarla anılması için bu yönde kullandıklarını söyledi.

'KAN DEĞİL, SU AKACAK'

Baba Bahçe, "Bizleri bu acıya bırakanlara lanet olsun. Oğlumuz şehit olduktan sonra neler yapabiliriz, diye düşünürken, Kara Yusuf Paşa Camii'nin bahçesinde şadırvan çalışmasını başlattık. Bu çalışma yaklaşık 2 ay sürdü. Bizler şehitlerimizi her zaman hatırlayacağız ve dimdik ayaktayız. Böyle bir hayrat yaptık. İnsanlar abdest alsın, su içsin ve bu hayır kıyamete kadar böyle devam etsin dedik. Burada günde yüzlerce, belki binlerce insan abdest alıp, su içecek. Bizim çeşmemizden kan değil su akacak" diye konuştu.

ŞEHİT OĞLUNUN DÜĞÜN PARASIYLA VATAN ÇEŞMESİ YAPTIRDI

Şehit oğlunun düğün hazırlığı için biriktirdikleri parayı şadırvan yapmak için kullandıklarını belirten Ömer Bahçe, "Ben, eşim Gönül Bahçe'ye tam da bir şehit annesine yakışır bir şekilde davrandığı için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmeti eşimle birlikte el birliğiyle, her gün gidip geldik ve tamamladık. Benim gözüm arkada kalmadı. Oğlum bu vatan için canını verdi. Eşim Gönül Bahçe, şehit oğlumuzun maaşından kalan parayı biriktirdi, çünkü düğün hazırlığı yapıyorduk. Maalesef nasip olmadı. Şehit oğlumuzun düğün için biriktirdiğimiz hediyesini de yine 'Vatan Çeşmesi' ismini verdiğimiz şadırvanın yapımına harcadık" dedi.