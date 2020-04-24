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Şehit oğlunun kabrini ziyaret etme isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi

Siirt'te 80 yaşındaki şehit annesinin, oğlunun kabrini ziyaret etme talebi Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

24.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.04.2020 17:22
Şehit oğlunun kabrini ziyaret etme isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi
Siirt'te 80 yaşındaki şehit annesinin, oğlunun kabrini ziyaret etme talebi Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.
Conkbayır Mahallesinde yaşayan Dürri İlbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle şehit oğlunun mezarını ziyarete gidemedi.
Mezarlık ziyareti için komşusunun yardımıyla Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım isteyen İlbaş için Valilik tarafından minibüs tahsis edildi.
Evinden minibüs ile alınan İlbaş, şehit oğlu Jandarma Piyade Çavuş Davut İlbaş'ın Zevye Mezarlığındaki mezarı başına getirildi.
Oğlunun mezarını temizleyerek, dua eden İlbaş, "Valiliği aradık, gelip beni evden alarak oğlumun mezarına getirdiler, dua ettik. Allah devlete ve millete zeval vermesin, bayrağımızı daim etsin. Devlet başımızda olmasa biz ne yapardık?" dedi.
Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Rıdvan Aldemir ise şehit annesinin isteğini yerine getirmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Aynı zamanda kendisinin de bir şehit çocuğu olduğunu belirten Aldemir, "Dürri annemizin çağrısını alınca bir şehit çocuğu olarak çok duygulandım. Ekipteki arkadaşlarla koşarak annemizi steril bir şekilde evinden alıp, oğlunun mezarına getirdik. Fatiha okuduk. Kendisi de dua etti. Allah şehitlerimize rahmet eylesin." diye konuştu.
Şehidin kardeşi Ömer İlbaş da Vefa Sosyal Destek Grubuna desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Şehidin annesi ve kardeşi daha sonra ekipler tarafından evlerine bırakıldı.
Jandarma Onbaşı Davut İlbaş, 12 yıl önce Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Aktütün Sınır Karakolu'na PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Jandarma, Siirt, Güncel , Haber
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