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Şehit oğlunun maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan Mehmet Güzey, şehit oğlundan kalan maaşın 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

16.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:16
Şehit oğlunun maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde yaşayan Mehmet Güzey, şehit oğlundan kalan maaşın 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Cevdetpaşa Mahallesi'nde oturan ve çiftçilikle uğraşan Güzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Güzey'in 1997'de Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütüyle girdiği çatışmada şehit olduğunu belirtti.
Diğer oğlu Resul Güzey'in ise uzman jandarma görevini yürütürken rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiğini anlatan Güzey, zor günler yaşadığını söyledi.
Şu an da zor bir süreçten geçildiğini dile getiren Güzey, şehit oğlundan kalan maaşının 500 lirasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya bağışladığını kaydetti.
Herkesi kampanyaya destek vermeye çağıran Güzey, "Devletimizden Allah razı olsun, her zaman var olsun. Devletimiz başımızın tacıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Gaziantep, Jandarma, Güncel
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