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Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kaza geçiren baba hayatını kaybetti

Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kaza geçiren baba hayatını kaybetti Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştıŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehit olan oğlunun mezarını ziyarete giden baba, trafik kazasında hayatını kaybetti.

14.09.2019 13:00
Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kaza geçiren baba hayatını kaybetti
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da şehit olan oğlunun mezarını ziyarete giden baba, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Hüseyin Ruhullah Demir yönetimindeki 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla, Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Halat, ağır yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından HRÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Halat, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kuruma Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınların teslim edildi.
Hayatını kaybeden Halat'ın, 14 Haziran 2018'de Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın babası olduğu ve şehidin kabrini ziyarete giderken kaza yaptığı öğrenildi
Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kaza geçiren baba hayatını kaybetti

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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