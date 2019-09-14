Haberler » Güncel » Haber

Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kazada öldü

ŞANLIURFA'da şehit oğlunun mezarını ziyarete gitmek için motosikletle yola çıkan Medet Halat (54), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

14.09.2019 12:51Şehit oğlunun mezarına ziyarete giderken kazada öldü
ŞANLIURFA'da şehit oğlunun mezarını ziyarete gitmek için motosikletle yola çıkan Medet Halat (54), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.?
Kaza, Şanlıurfa- Mardin karayolu Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. 14 Haziran 2018'de, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın babası Medet Halat, oğlunun mezarını ziyarete gitmek için yola çıktı. Medet Halat yönetimindeki 63 ZY 268 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Hüseyin Ruhullah Demir yönetimindeki 34 UF 2730 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Halat ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Halat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Medet Halat'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından yakınlarına teslim edildi.



Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:35 (fotoğraf iptali) Topkapı İETT garajı, park oluyor
16:35 Dha yurt bülteni - 14
16:34 Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede
16:34 Hatay'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı
16:34 Şırnak'ta 'teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü
16:34 Rusya'da otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı 7 ölü, 28 yaralı
16:34 Antalya annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp öldürdü