Şehit Öğretmen, 40 Yıl Geçti Unutulmadı

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:42



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:42

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 40 yıl önce şehit edilen fen bilgisi öğretmeni Yaşar Uytun, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğrencileri ve meslektaşları tarafından unutulmadı.3 Nisan 1979 tarihinde, memleketi Çemişgezek ilçesinde öğretmenlik yapan Yaşar Uytun, okuldan çıktıktan sonra ilçe merkezinde hainlerin kurşunlarına hedef olması sonucu olay yerinde henüz 30 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Aradan yaklaşık 40 yıl geçmesine rağmen unutulmayan Şehit Yaşar Uytun'un memleketi Çemişgezek'teki kabrini ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir'in yanı sıra şehidin o dönem ki öğrencileri, meslektaşları ve öğrenciler ziyaret etti. Uytun'un kabri başında İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Öğrenciler ve meslektaşları Uytun'un kabrine gül bıraktı.Şehit Öğretmenin öğrencisi olan Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İzzet Demir, "Ben Şehit Öğretmen Yaşar Uytun'un öğrencisiyim. Kendisi lisede benim fen bilgisi öğretmenimdi. Şehit öğretmenimiz Çemişgezek'te öğrencilere vatan sevgisini, bayrak sevgisini aşıladığı için teröristler tarafından hunharca şehit edildi. Ben onun bir öğrencisi olarak Milli Eğitim Müdürü oldum. Hocamızı anmak için her 24 Kasım'da kabri başına geliyoruz. Öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle ziyaret edip kabri başında dualar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Şehidimizi rahmetle yad ediyoruz. Allah kendisine rahmet eylesin. Ömrüm olduğu sürece rahmetli öğretmenimin kabrini ziyaret edeceğim" dedi.Öğrencilerden Emir Tuğrul Tek ise "Ben şehit öğretmenimizi büyüklerimizin bizlere anlattığı kadarıyla biliyorum. O dönem de yaşamadık. Ülkemizin çalkantılı döneminde vuku bulan bir olay neticesinde öğretmenimiz şehit düşüyor. Biz her yıl gelip kabri başında ziyaret edip Kur'an- Kerim okuyoruz, dualar ediyoruz. Allah Şehit öğretmenimizin taksiratını affetsin. Tüm Şehit ve ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları Cennet olsun"diye konuştu.Babasının izinden gidip Öğretmen olan Şehit Öğretmenin Kızı Şeyda Uytun Civelek ise, " Benim babam Şehit edildiğinde ben 1,5 yaşındaymışım. Babamla gurur duyuyorum. Tanıdığım ve tanımadığım tüm büyüklerim bana babamın çok iyi bir insan ve çok iyi bir öğretmen olduğunu anlattı. Bende kızı olarak babamın bıraktığı izden giderek, öğretmen oldum. Allah babamın mekanını Cennet eylesin. Tüm Şehit ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum"ifadelerini kullandı. - TUNCELİ