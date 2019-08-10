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Şehit öğretmen anısına yapılan gezici okuldaki çocuklara oyuncak ve dondurma sürprizi

Şehit öğretmen anısına yapılan gezici okuldaki çocuklara oyuncak ve dondurma sürpriziTUNCELİ - Tunceli-Pülümür karayolunda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz anısını oluşturulan gezici anaokulunu ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, çocuklara oyuncak dağıtarak dondurma ikramında bulundu.

10.08.2019 11:26
Şehit öğretmen anısına yapılan gezici okuldaki çocuklara oyuncak ve dondurma sürprizi
Şehit öğretmen anısına yapılan gezici okuldaki çocuklara oyuncak ve dondurma sürprizi
TUNCELİ - Tunceli- Pülümür karayolunda şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz anısını oluşturulan gezici anaokulunu ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, çocuklara oyuncak dağıtarak dondurma ikramında bulundu.
16 Haziran 2017 tarihinde görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli-Pülümür karayolunda PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz adına Valilik tarafından yaptırılan "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu" köyler dahil gittiği her yerde çocuklardan büyük ilgi görüyor.
Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla Vali Tuncay Sonel'in girişimleri sonucu yaptırılan ve tam bir anasınıfı şeklinde tasarlanan otobüs içerisinde, çocuklar öğretmenler eşliğinde hem öğreniyor hem de oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçiriyor.
Mahalle gezilerinde otobüste çocuklarla birlikte olan ve onlara oyuncak hediye ederek dondurma ikramında bulunan Vali Tuncay Sonel, "Hem Necmettin Öğretmenimizin anısı yaşatılıyor hem de köylerde ve mahallelerimizde gezici anaokulumuz ve ana sınıfı öğretmenlerimiz ile çocuklarımıza ulaşarak onların gönüllerini alıyoruz. Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Gezici Anaokulu çocuklarımız için özel yapıldı. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması amacıyla yaptırdığımız ve tam bir anasınıfı şeklinde tasarlanan otobüs içerisinde, çocuklarımız öğretmenler eşliğinde hem öğreniyorlar hem de oyuncaklarla dolu otobüste hoşça vakit geçiriyorlar" dedi.
Şehit öğretmen anısına yapılan gezici okuldaki çocuklara oyuncak ve dondurma sürprizi

Pülümür, Güncel

Kaynak: İHA

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