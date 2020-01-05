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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Batman'daki müzik atölyesinde yaşatılacak

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı müzik atölyesinde yaşatılacak.

05.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:04 Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Batman'daki müzik atölyesinde yaşatılacak
'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın adı müzik atölyesinde yaşatılacak.
Yalçın'ın adının verildiği Batman Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki müzik atölyesinin açılışı Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve öğretmen ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Atölyede, ilk olarak şehit öğretmenin seslendirdiği "Mağusa Limanı" türküsü seslendirildi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Batman, Güncel

Kaynak: AA

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