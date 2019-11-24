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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın okulunda hüzünlü Öğretmenler Günü kutlaması

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okuldaki meslektaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hüzünlü kutladı.

24.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:32Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın okulunda hüzünlü Öğretmenler Günü kutlaması
Batman'ın ilçesinde terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın görev yaptığı okuldaki meslektaşları 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hüzünlü kutladı.
Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine giderken teröristlerce katledilen, adı okullarda, sınıflarda, cadde ve kütüphanelerde yaşatılan, seslendirdiği "Mağusa Limanı" türküsü ile gönüllere taht kuran Aybüke Öğretmen unutulmadı.
Şehit öğretmen Yalçın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde meslektaşlarınca Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ve kurum amirlerinin katılımıyla, Yalçın'ın adının yaşatıldığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesindeki ilk maaşıyla aldığı enstrümanlarla oluşturduğu müzik sınıfında "Mağusa Limanı" türküsü ile anıldı.
Vali Şahin, terör örgütü PKK'nın bölge insanını geri bırakmak istediğini, çocukların eğitimi için bölgeye gelen öğretmenleri korkutmak için gerçekleştirdiği saldırılarla bölge insanına kan kusturduğunu kaydetti.
Şehit öğretmen Yalçın'a "Mağusa Limanı" türküsünü seslendirirken ud çalarak eşlik eden meslektaşı müzik öğretmeni Hakan Karabulut, udunu her eline aldığında şehit meslektaşının sesinin kulaklarında çınladığını söyledi.

Karabulut, "Arkadaşımızın şehadeti üzerinden tam 2 yıl geçti. Biz arkadaşımızı hiçbir şekilde unutmadık, andık ama bir o kadar da şehadeti arkadaşımıza konduramadık, içimize sindiremedik, kabullenemedik." ifadelerini kullandı.
Bazı duyguları anlatmak için kelimelerin kifayetsiz kaldığını belirten edebiyat öğretmeni Nilüfer Tokmakpusa da Yalçın'ı ani kaybetmekten derinden etkilendiklerini işaret ederek, "Her gün okula girişimizde onun portresiyle karşılaşmak, onun hatıralarıyla karşılaşmak, acı veren şeyler. Aybüke'yi hiç unutmayacağız, inşallah hep yaşatacağız. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. O neşesi her an gözümüzün önünde, kahkahası her an kulaklarımızda." şeklinde konuştu.

Kozluk, Güncel

Kaynak: AA

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