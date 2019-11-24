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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı

Batman'daki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Çorum'un Osmancık ilçesinde bulunan kabri başında anıldı.

24.11.2019 17:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:26
Batman'daki terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 'un ilçesinde bulunan kabri başında anıldı.
Yalçın'ın Osmancık Şehitliği'ndeki kabri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, şehit öğretmenin ailesi ve vatandaşlarla Yalçın'ın mezarını ziyaret etti. Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakan Kaya ve beraberindekiler, dua etti.
Kaya, burada yaptığı konuşmada, tüm eğitimcilerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak, "Şehidimize ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum." dedi.
Aybüke öğretmen için Osmancık Ülkü Ocakları tarafından da anma töreni düzenlendi.
Program kapsamında Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Ülkü Ocakları Başkanı Osman Nazif Kolukısa, Türkiye Kamu-Sen ilçe başkanları, Belediye Meclisi üyeleri ve vatandaşlar, Yalçın'ın kabrine karanfil bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.
Kolukısa, yaptığı konuşmada, şehit Yalçın'a Allah'tan rahmet, ailesi ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın, mezarı başında anıldı

Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: AA


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