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Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı

Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybike Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen programla anıldı.

24.11.2019 14:21 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:26Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Öğretmenler Günü'nde anıldı
'ın ilçesinde teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybike Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen programla anıldı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtalan, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın mesai arkadaşlarının katıldığı anma programında saldırının yaşandığı caddeye karanfiller bırakıldı. Burada konuşan Vali Şahin, Aybüke öğretmenin masum, tek gayesi insan yetiştirmek olan, hayatının baharında bir eğitim neferi olduğunu söyledi. Vali Şahin, "Hainler, terör örgütü onu bir karne gününde şehit etti. Onun şahsında tüm eğitim şehitlerimizi bu Öğretmenler Günü'nde saygıyla anıyoruz" dedi.

Daha sonra şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulda mesai arkadaşlarıyla buluşan Vali Şahin, şehit öğretmen için konulan anı defterine mesaj yazdı. Mesai arkadaşlarının seslendirdiği Magosa Limanı türküsü ise davetlilere duygusal anlar yaşattı. Vali Şahin, şehit öğretmenin görev yaptığı okulda yetişen her bir öğrencinin göğsünü gere gere kendilerinin şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın öğrencisi olması konusunda övünmesi gerektiğini, burada görev yapan öğretmenlerin de şehit öğretmenin kendilerine bıraktığı mirasın kıymetini bilmesi gerektiğini söyledi.

Program Vali Şahin ve beraberindekilerin okuldaki öğretmenlere çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi. - BATMAN

Kozluk, Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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