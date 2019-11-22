Haberler » Güncel » Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Şanlıurfa'da yaşatılacak - Haber

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Şanlıurfa'da yaşatılacak

Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ismi, Ceylanpınar ilçesinde kurulan bir kütüphaneye verildi.

22.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:52Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Şanlıurfa'da yaşatılacak
'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra aracı yakılan ve şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ismi, ilçesinde kurulan bir kütüphaneye verildi.
Ceylanpınar Kaymakamı Mehmet Keklik, Yeşiltepe Mahallesi'nde öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla kurulan kütüphanenin açılışında yaptığı konuşmada, kütüphanenin eğitim ve kültür hayatına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adının kütüphaneye verilmesinin kendisini de çok mutlu ettiğini aktaran Keklik, "Bu kütüphanenin yapılmasında öncü olan okul müdürümüz ve öğretmenlerimizi kutluyorum. Arkadaşlarımızın kütüphaneye şehidimiz Necmettin öğretmenin ismini vereceklerini duyunca ben de çok mutlu oldum. Onun isminin bir kütüphanede yaşatılıyor olması ayrı bir önem arz ediyor. Şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyorum." dedi.
Kütüphanelerin çocukların kitapla buluşmasını sağlamak ve kitap okumayı cazip hale getirmek için kurulduğunu ifade eden Mehmet Keklik, "Kitap önemli bir objedir. Kitap bilim insanlarının somut halidir. Aynı zamanda bilgiye ulaşmanın da kaynağıdır. Kütüphanemizin hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demirbilek, İlçe Jandarma Komutanı Yılmaz Yıkılmaz, kurum amirleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
Şehit öğrencilerin isimleri de parklara verilecek
Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi tarafından da Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü YPG/PKK tarafından sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı saldırılarda şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim ve Mazlum Güneş'in adlarının yeni yapılan parklara verilmesi kararı alındı.
Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak, konuyla ilgili açıklamasında, "Ceylanpınar Belediyesi olarak şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla Yenişehir ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerimizde yaptığımız 2 parka şehit öğrencilerimizin isimlerini verme kararı aldık. Bizler onları asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk topluyoruz
20:10 Sütçü İmam vefatının 97. yılında anıldı
20:09 Araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
20:07 Anne ile çocuklarını kamyonetin altında kalmaktan kurtarma anı kamerada
20:06 üniversite öğrencileri ulaşım zammına tepki gösterdi
19:58 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
17:51 Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
17:43 Son dakika: Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:19 13 yaşındaki çocuğa zorla uyuşturucu içiren adam tutuklandı
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:38 Terörist elebaşı Duran Kalkan'ın genç kızlara tecavüz ettiği görüntüler emniyet güçlerine teslim edildi
22.11.2019 20:14:02