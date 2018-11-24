Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın mezarına Öğretmenler Günü'nde ziyaretçi akını

24 Kasım 2018 Cumartesi 15:38



24 Kasım 2018 Cumartesi 15:38

Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın mezarına Öğretmenler Günü'nde ziyaretçi akınıCHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri şehit öğretmenin kabrini ziyaret ettiGÜMÜŞHANE - Şanlıurfa'dan 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırılarak şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın kabri 24 Kasım Öğretmenler Gününde ziyaretçi akınına uğradı. İlk olarak Torul ilçe merkezinde bulunan Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan, Torul İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Zengin ve okul yöneticileriyle birlikte şehit öğretmenin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyü merkez mahallesinde bulunan kabrine çiçek bırakıp dua etti.Din görevlisinin Kur'an-ı Kerim okuduğu ziyarette 11.sınıf öğrencisi Gençağa Ünlü, "Onun ismini taşıyan okulda okuduğum için çok mutluyum. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Onu hiç unutmadık, unutmayacağız" ifadelerini kullanırken 12.sınıf öğrencisi Ufuk Özkan ise "Necmettin öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onu hiç unutmayacağız" dedi."Biz onu hiç görmeden sevdik"Yine öğrencilerden Zahide Ünlü ise "Bu adı taşıdığımız için çok sevinçliyiz. Öğretmenimizi ziyaret ettik, dualarımızı yaptık. Biz onu hiç görmeden sevdik. İyi ki onun adını taşıyan bir okuldayız" ifadelerini kullandı.Sümeyye Üçüncü de onun isminin verildiği okulda okumaktan gurur duyduğunu belirterek, "Dualarımızı yaptık. Ona Allah'tan rahmet diliyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" şeklinde konuştu.Öğrencilerin ardından Necmettin öğretmenin kaçırıldığı dönemde TBMM kürsüsünden terör örgütü PKK'ya lanet okuyan dönemin CHP Tunceli Milletvekili, şimdi ki Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, beraberindeki heyetle birlikte bu kez şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kabrini ziyaret etti.Ziyaretinde şehit öğretmenin mezar taşını öperek mezarına çiçek bırakıp dua eden Milletvekili Erol, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın abisi Ahmet Yılmaz'la birliktegazetecilere yaptığı açıklamada "Bugün 24 Kasım öğretmenler günü. Bugün Tunceli'de hain PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Necmettin öğretmenimizin öğretmenler gününü kutlamaya geldik. Bu ülkenin ulusal bütünlüğüne, aydınlık geleceğine emek veren insanlarımızı ve PKK terör örgütünün hain saldırısında şehit düşen başta Necmettin öğretmeniz olmak üzere bütün şehitlerimizi ve öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum" dedi."Keşke Necmettin öğretmenin okulunda olabilseydik, onunla birlikte derse, sınıfına girebilseydik" ifadelerini kullanan Erol, "Necmettin öğretmen Tunceli'de PKK terör örgütü tarafından katledildiğinde Tunceli milletvekili idim. Şu anda Elazığ milletvekiliyim. Necmettin öğretmenin katledilmesinden sonra PKK'ya karşı Tunceli halkının destek vererek bir yürüyüş gerçekleştirmiştik. ve hem Tunceli milletvekilliğimde hem de Elazığ milletvekilliğim döneminde PKK terör örgütüne karşı ve bu ülkenin ulusal bütünlüğüne tehdit oluşturan bütün terör örgütlerine karşı dik duruşumuz aynen devam edecek. Bu ülke hepimizin. Türkiye Cumhuriyetini korumak, devleti korumak, devletin bağımsızlığını ve varlığını korumak hepimizin asli görevi. Aileye tekrar başsağlığı diliyorum. Necmettin öğretmenimizin yeri cennet olsun, rahat uyusun. Onun yetiştireceği ders verdiği öğrenciler onun yolundan mutlaka ilerleyecektir. Bu ülkenin bağımsızlığı için bu ülkenin üniter devlet yapısının korunması için ulusal bilinçle hareket edecektir" diye konuştu.Necmettin öğretmenin abisi Ahmet Yılmaz ise bütün ziyaretçilere teşekkür ederek kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.