Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, İsminin Verildiği Okulda Anıldı

23 Kasım 2018 Cuma 12:16



23 Kasım 2018 Cuma 12:16

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolaysıyla öğretmenlerini andı.16 Haziran 2017'de görev yaptığı Siverek Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristler tarafından aracı yakılarak şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerini unutmadı. Yılmaz'ın görev yaptığı okulda düzenlenen anma etkinliğinde, öğrenciler öğretmen masasına Yılmaz'ın fotoğrafı ile karanfiller koyarak öğretmenlerini unutmadıklarını dile getirdi.Bu yılki atamalarda Kilis'ten sözleşmeli öğretmen olarak okula atanan sınıf öğretmeni Özge Yaşar, bir şehidin okulunda görev yapmanın onur verici olduğunu söyleyerek, "İlk görev yerim Necmettin hocanın öğrencilerini devralmaktan gurur duyurum. Dilerim onun yetiştirdiği öğrencilere bir umut oluruz ve güzel yerlere gelmelerine vesile olurum. Bugün 24 Kasım, bu vesileyle baştan Necmettin öğretmenimizin olmak üzere tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Dilerim ki onların yaptığı ve yaşattığı şeyleri devam ettirebiliriz. Bu durum çok gurur verici bir şey" diye konuştu.Necmettin Yılmaz'ın şehit edilmesinin ardından isminin verildiği ve görev yaptığı okula bu yıl öğretmen olarak görevlendirilen Şahadettin Şenşahin, "Necmettin öğretmenin bıraktığı öğrencileriyle aynı ortamda bulunmak bize ayrı bir gurur veriyor. Öğrenciler Necmettin öğretmeni anlatırken öğretmenimiz bizi çok seviyordu. Bize pasta yapıp getiriyordu bizi her sabah kapıda karşılıyordu bizim anlımızda öperek günaydın diyordu diye diye bitiremiyorlar. Öğrenciler üzerinde büyük bir iz bırakmış" dedi.Şehit Yılmaz'ın 4'üncü sınıfa giden öğrencilerinden Emrullah Çeçen öğretmenlerini çok özlediklerini belirterek, "Öğretmenimiz bizi seviyordu karne gününde bize pasta ve hediyeler getiriyordu. Yaklaşık 1,5 yıldır öğretmenimiz yok onu çok özlüyorum o burada olsaydı çok iyi olurdu" diye konuştu - ŞANLIURFA