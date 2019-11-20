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Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, kabri başında anıldı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü öncesinde, Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

20.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:30Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, kabri başında anıldı

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), Öğretmenler Günü öncesinde, 'un ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı.

İlk görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de, müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit oldu. Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında, yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde anma programı düzenlendi. Programa, Osmancık Kaymakam Vekili Hasan Taş, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Cebeci, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ile öğrenciler katıldı. Programda, Kuran-ı Kerim okunup, dua edildi, katılımcılar ve öğrenciler, şehit öğretmen Yalçın'ın mezarına çiçek bıraktı. Anma programında duygulu dolu anlar yaşandı.Anma programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, "Öğretmenlerimiz her bir karne gününde kendisini anmaya devam edecek, yeni atanan öğretmenlerimiz 'ben öğretmen oldum' diyerek kendisini anmaya devam edecek. Eğitim camiamız şehit olan öğretmenlerimizin hiç birini asla unutmayacak" dedi.



Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: DHA

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