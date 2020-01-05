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Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Müzik Atölyesi açıldı

Batman Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Müzik Atölyesi açıldı.

05.01.2020 15:01 | Son Güncelleme: 05.01.2020 15:06 Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Müzik Atölyesi açıldı
Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Müzik Atölyesi açıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de karne dağıtım töreninden dönerken PKK'lılar tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına müzik atölyesi açıldı. Batman Valiliğinin finansmanıyla Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oluşturulan Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Müzik ve Tasarım Beceri Atölyesinin açılış törenine Batman Valisi Hulusi Şahin'in eşi ve AR-GE görevlisi Ebru Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın adına oluşturulan atölyenin açılışını yapan Şahin, öğrencilerin hizmetine sunulan her iki atölyenin hayırlı olmasın temennisinde bulanarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından atölyenin açılışı gerçekleştirildi. - BATMAN

Batman, Güncel

Kaynak: İHA

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