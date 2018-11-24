Şehit Öğretmen Yalçın İnönü İlçesinde de Unutulmadı

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Batman'da şehit düşen Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Eskişehir'in İnönü ilçesinde türkülerle anıldı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016 tarihinde bulunduğu araca PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 22 yaşındaki Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından anıldı. Okulun toplantı salonunda yapılan anmada öğrenciler, Yalçın'ın şehit olmadan önce arkadaşlarıyla toplanıp seslendirdiği Mağusa Limanını söyledi. - ESKİŞEHİR
24 Kasım 2018 Cumartesi 11:52