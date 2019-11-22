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Şehit öğretmenler için mevlit

Batman'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.

22.11.2019 18:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:11
'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.
Kudret Camisinde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftülüğü görevlilerince mevlit ve dualar okundu.
Programda İl Müftüsü Turgut Erhan tarafından da dua edildi.
Öğrenciler cami çıkışında vatandaşlara lokma ikram etti.
Programa katılan Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte şehit 12 öğretmen olduğunu belirterek, hepsine Allah'tan rahmet diledi.
Şahin, "Onların yolundan giden öğretmenlerimiz onların yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Onlar eserleriyle yaşamaya devam edecektir." dedi.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Müftüsü Turgut Erhan, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Şehit öğretmenler için mevlit

Batman, Güncel

Kaynak: AA


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