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Şehit öğretmenler için yürüyüş düzenlendi

Batman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler için yürüyüş yapıldı.

24.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:18
'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenler için yürüyüş yapıldı.
Valilik bahçesindeki programda Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Daha sonra valilik önünde toplanan aralarında İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran ile öğretmen ve öğrencilerin yer aldığı grup, şehit öğretmenler anısına Batman Öğretmen Evine kadar yürüdü.
Müdür Kurtaran, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün önemine değinerek, "Bugün Millet Mekteplerinin açılışı ve Atatürk'ün Başöğretmenliği kabul olduğu gündür. Şehit öğretmenlerimizin anısına yürüyüşü düzenledik." dedi.
Program usta öğreticilerin gösterilerinin ardından sona erdi.
Şehit öğretmenler için yürüyüş düzenlendi

Batman, Güncel

Kaynak: AA


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