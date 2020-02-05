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Şehit olan asker Karaca'nın Tokat'taki babaevinde yas var

Van'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın Tokat'taki evinde yas var.Şehit Karaca'nın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesindeki babaevine acı haber yetkililer tarafından verildi.

05.02.2020 22:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:38Şehit olan asker Karaca'nın Tokat'taki babaevinde yas var

'da meydana gelen çığ felaketinde şehit olan Uzman Onbaşı Osman Karaca'nın 'taki evinde yas var.

Şehit Karaca'nın Almus ilçesine bağlı Çevreli beldesindeki babaevine acı yetkililer tarafından verildi.

Haberi alan şehidin babası Mehmet ve annesi Emine ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Aileyi, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Şehit askerin evine ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Karaca'nın geçen yıl göreve başladığı ve 3 ay önce Nagihan Karaca ile evlenip Van'da yaşamaya başladığı öğrenildi.


Jandarma, Tokat, Van, Güncel

Kaynak: AA

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