Şehit olan askerlerin cenazeleri, memleketlerine gönderildi

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

02.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:36
Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Burak Aydoğan ve Astsubay Celal Özcan'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
Şehit Aydoğan ve Özcan'ın naaşı, Siirt Devlet Hastanesinden alınarak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe korunarak yapılan törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutu katafalka konuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve şehitlerin öz geçmişlerinin okunmasıyla devam eden törende, İl Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir dua etti.
Vali Ali Fuat Atik, şehit yakınlarını ve silah arkadaşlarını teskin ederek, onlara başsağlığı dileğinde bulundu.
Dualar eşliğinde şehit Aydoğan'ın cenazesi Konya'ya, şehit Özcan'ın cenazesi ise baba ocağı Antalya'ya gönderildi.
Törene, şehit Burak Aydoğan'ın eşi Şerife Aydoğan, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.
Pervari'de dün askerleri taşıyan zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26) ile Astsubay Celal Özcan şehit olmuş, 7 asker de yaralanmıştı. Şehit olan askerlerin cenazeleri, memleketlerine gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: Aydoğan, Pervari, Siirt, Güncel, Haber

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