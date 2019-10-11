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Şehit olan küçük Elif'in cenazesine kardeşinin bakışları damga vurdu

YPG/PKK'lı teröristlerin saldırılarında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tören düzenlendi. Kardeşlerinin Elif Terim'in cenazesine son bakışları yürek dağladı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

11.10.2019 19:11

YPG/PKK'lı teröristlerin havanlı ve roketatarlı saldırılarında yaralanan ve kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Elif Terim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Semerkand Camisi'ne getirildi. Elif'in kardeşlerin tabuta son bakışlarının fotoğrafları ise sosyal medyada gündem oldu.

KARDEŞLERİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Törene şehidin hamile olan annesi Şaha, babası Halil İbrahim ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetIer Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Törende Elif Terim'in 8 yaşındaki kardeşi Tuana da gözyaşı döktü. Elif Terim'in yakınları da tabuta sarılarak ağladı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından YPG/PKK'lı bebek katili teröristler Türkiye'deki yerleşim yerlerine havan topu ve füzelerle saldırmışlardı. Saldırı sonucun 1'i bebek 5'i çocuk 9 kişi şehit olmuştu.

Şehit olan küçük Elif'in cenazesine kardeşinin bakışları damga vurdu

Ceylanpınar, Şanlıurfa, PKK, Güncel

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