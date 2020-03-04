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İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Coşkun videoda, "Şehit olmak kalbime doğuyor" diye konuştu.

04.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:19

Suriye'nin kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Coşkun'un "Şehit olmak kalbime doğuyor" sözleri duygulandırdı.

"ŞEHİTLİK GÜZEL BİR MERTEBE"

Amcasının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, amcanın "Hatay'da sınırdasın, şehit olmayı düşünüyorsun" demesi üzerine şehit Coşkun, "Düşünüyorum değil, kalbime doğuyor" ifadesini kullandı. Coşkun ayrıca, "Şehitlik güzel bir mertebe, inşallah olurum" diye yaptığı konuşma da duygulandırdı.

İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

Bahar Kalkanı Harekatı, Elazığ, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA


4.03.2020 21:51:57