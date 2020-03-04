İdlib şehidi Ragıp Coşkun'un 'Şehit olmak kalbime doğuyor' mesajı verdiği ortaya çıktı

Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un bir süre önce amcasıyla yaptığı konuşmanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Coşkun'un "Şehit olmak kalbime doğuyor" sözleri duygulandırdı.

"ŞEHİTLİK GÜZEL BİR MERTEBE"

Amcasının cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, amcanın "Hatay'da sınırdasın, şehit olmayı düşünüyorsun" demesi üzerine şehit Coşkun, "Düşünüyorum değil, kalbime doğuyor" ifadesini kullandı. Coşkun ayrıca, "Şehitlik güzel bir mertebe, inşallah olurum" diye yaptığı konuşma da duygulandırdı.