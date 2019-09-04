Şehit Ömer Şenel için mevlit okutuldu

Abana
ilçesinde Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel için mevlit okutuldu.
Sahil Yeni Camisi'nde düzenlenen mevlide Şenel'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Abana Belediye Başkanı Yunus Akgül, AK Parti Abana İlçe Başkanı Murat Baş ve vatandaşlar katıldı.
Kaside ve ilahilerin okunduğu programda dua edildi.
Piyade Uzman Çavuş Ömer Şenel, 3 Eylül 2016'da Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün bölgesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada şehit düşmüştü.