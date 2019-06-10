Şehit Onbaşı Halil Kurt son yolculuğuna uğurlandı

Suriye
'nin Azez
ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Halil Kurt
(23), Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde toprağa verildi.
Dörtyol Devlet Hastanesi
morgundan alınan şehit Kurt'un Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için Yeşil Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.
Burada şehidin annesi Leyla Kurt oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Kurt'un cenazesi daha sonra aynı mahallede bulunan Çamlık
Mezarlığı'na götürüldü. Cenazenin mezarlığa götürülüşü sırasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları taşıyarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde sloganlar atarak yürüdü.
İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Kurt'un naaşı Çamlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bu arada, Halil Kurt'un iki ay sonra nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Cenaze törenine şehit Can'ın babası Mevlüt, annesi Leyla Kurt, kardeşleri ile yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı
, Hatay Valisi Rahmi Doğan
, AK Parti
Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman
ve Hacı Bayram Türkoğlu
, 39. Mekanize Piyade
Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman
, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya
, İskenderun
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli
ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA
Hatay
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