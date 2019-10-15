Haberler » 3. Sayfa » Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi

Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Münbiç kırsalında teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşı memleketi Adıyaman'a getirildi.

15.10.2019 18:49Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi
'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Münbiç kırsalında teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşı memleketi Adıyaman'a getirildi.

Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşı Gaziantep'te yapılan işlemlerinin ardından askeri uçak ile Adıyaman Havalimanına getirildi.

Havalimanından şehit cenazesini, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları ve şehidin yakınları karşıladı. Havalimanından alınan şehidin cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada morga alındı. Şehidin yüreği yanan babası Ebubekir Çelik, Vali Aykut Pekmez ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un destekleriyle ayakta durabildi. - ADIYAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Mesut Çelik, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:53 AVM otoparkında otomobilin çarptığı genç yaralandı
19:52 MSB: "Fırat'ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda...
19:52 İnsanlık dersi veren engelli vatandaşı makamında ağırladı
19:43 Pansiyoncu işe aldığı kişinin gasbına uğradı
19:37 Fabrika yangını havadan görüntülendi
19:35 Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi
19:14 Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
15.10.2019 20:03:01