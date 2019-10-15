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Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi

'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Münbiç kırsalında teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşı memleketi Adıyaman'a getirildi.

15.10.2019 18:55Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi
'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Münbiç kırsalında teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşı memleketi Adıyaman'a getirildi.
Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Münbiç bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşı Gaziantep'te yapılan işlemlerinin ardından askeri uçak ile Adıyaman Havalimanına getirildi.
Havalimanından şehit cenazesini, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları ve şehidin yakınları karşıladı. Havalimanından alınan şehidin cenazesi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek burada morga alındı. Şehidin yüreği yanan babası Ebubekir Çelik, Vali Aykut Pekmez ve İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un destekleriyle ayakta durabildi.
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Mesut Çelik, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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