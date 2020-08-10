Şehit Özel Harekat Polisi Adnan Kısar son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının şarampole devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Adnan Kısar (52), memleketi Antalya'nın Kaş ilçesinde toprağa verildi. Şehit polis Kısar'ın cenazesi uçakla Muğla'nın Dalaman Havalimanı'na getirildi. Cenaze Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve yakınları tarafından teslim alındı. Ambulansa alınan cenaze, oluşturulan konvoyla Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'ne getirildi. Burada 2006 yılında vefat eden babası Mustafa Celal Keser ve halen hayatta olan annesi Münevver Keser'in (87) evine getirilen şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından tören için Kınık Merkez Camisi'ne götürüldü.

Şehit polis Kısar'ın cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil Ünal, Antalya İl Emniyet Müdürü Emniyet Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Sahil Güvenlik Komutanı Albay Sezai Özkurt, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Aydın Özer, Feridun Bahşi, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, çevre ilçelerin kaymakamları, belediye başkanları, şehidin eşi Hanife Kısar, kızı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Münevver İpek Kısar, yaşındaki oğlu Adnan Rüzgar Kısar, annesi Münevver Kısar, 6 kardeşi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit polis Adnan Kısar'ın cenaze namazını Antalya Müftüsü Osman Artan kıldırdı. Şehit için helallik alınmasının ardından Kısar'ın cenazesi omuzlara alındı ve cenaze arabasına konuldu. Şehit polis Kısar, Kınık Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan özel harekat polisi Adnan Kısar'ın 2 yıl önce emekliliğe hak kazandığı, yeni bir ev alarak Döşemealtı ilçesine bağlı Bahçeyaka Mahallesi'ne yerleştiği ve ailesinin orada oturduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu, geçici görevle Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gittiği belirtilen Kısar'ın, Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde doğduğu, 4 kız ve 2 erkek kardeşi olduğu, kardeşlerinin hepsinin de hayatta olduğu öğrenildi.