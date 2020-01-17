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Şehit özel harekat polisi Bilgin için mevlit okutuldu

Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK terör örgütüyle mücadelede şehit düşen özel harekat polisi Mahmut Bilgin için mevlit okutuldu.

17.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:21Şehit özel harekat polisi Bilgin için mevlit okutuldu
'ın ilçesinde PKK terör örgütüyle mücadelede şehit düşen özel harekat polisi Mahmut Bilgin için mevlit okutuldu.
Ankara'nın Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Cemiyet Evleri Camii'nde okutulan mevlitte konuşan şehit babası Yusuf Bilgin, oğlunun 23 yaşında şehit olduğunu hatırlatarak, mevlite katılanlara teşekkür etti.
Oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü halen yaşadığını vurgulayan Yusuf Bilgin, şunları kaydetti:
"Oğlum, özel hareket polisiyken görev yaptığı Şırnak'ın İdil ilçesinde PKK'lı teröristlerce zırhlı polis aracının geçişi sırasında EYP infilak ettirilmesi ve uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu 2016 yılında 23 yaşında şehit düştü. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir değil, bin oğlum olsa bu vatana helal olsun."
Programa Kaymakam Temel Ayca, İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, şehidin babası polis memuru Yusuf Bilgin ile ailesi ve şehidin arkadaşları katıldı.

Şırnak, İdil, Güncel

Kaynak: AA

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