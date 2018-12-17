Şehit Özel Harekat Polisinin İsmi Kütüphanede Yaşayacak

Şehit Özel Harekat Polisi Abdullah Yıldırım
'ın ismi Adana
'nın merkez Yüreğir
ilçesindeki Adana Atatürk
Sağlık Meslek Lisesinin Kütüphanesi'de yaşayacak. Kilis Emniyet Müdürlüğü
Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli iken 19. Dönem Temel Özel Harekat Eğitimi kapsamında Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
Müdürlüğüne eğitici personel olarak dış görevlendirme ile görevlendirilen 20 Eylül
2017 tarihinde verilen helikopter eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Abdullah Yıldırım adı Adana Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nin kütüphanesine verildi.
Kütüphanenin açılışı İl Emniyet Müdür Vekili Mustafa Erdal
Cılasın, Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl
, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Zeynel Abidin
ve şehidin ailesinin katılımıyla gerçekleşti. - ADANA
Mustafa Kemal Atatürk,Adana
Kaynak: İHA