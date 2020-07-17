Şehit özel harekatçı Kurtul, son yolculuğuna uğurlandı

SİİRT'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul (29), memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Özel harekat polisi Anıl Kemal Kurtul, Siirt'in Pervari ilçesinde önceki gün Doğan köyü bölgesindeki operasyonda PKK'lı teröristlerce girilen çatışmada yaralandı. Helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne götürülen Kurtul, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kurtul'un naaşı, hava yoluyla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine getirildi. Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evinin önüne helallik alınması için götürülen şehit Anıl Kemal Kurtul'un Türk bayraklı tabutuna sarılan annesi Meryem Kurtul, gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından Şehit Anıl Kemal Kurtul için Kırıkhan Hacı Meryem İçcan Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin annesi Meryem, babası Muhammet, kardeşi Mehmet Tayfur, eşi Hülya, 6 aylık kızı Öykü, Hatay Valisi Rahmi Doğan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin gözyaşı döken annesi ve eşini, kadın polis memurları teselli etti. Küçük Öykü ise babasının meslektaşları kadın özel harekat polislerinin kucağında töreni izledi. Şehidin yakınları törende güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin naaşı dualarla şehitlikte toprağa verildi.