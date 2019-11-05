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Şehit Özer Salik İlkokulu'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı

Gölbaşı ilçesinde "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında okul bahçesi ağaçlandırıldı.

05.11.2019 16:44 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:44Şehit Özer Salik İlkokulu'nda ağaçlandırma çalışması yapıldı
Gölbaşı ilçesinde "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında okul bahçesi ağaçlandırıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, yaptığı açıklamada, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği "Geleceğe Nefes Ol" fidan dikme kampanyası kapsamında okul bahçesinin dikilen fidanlarla güzel bir görünüme kavuşacağını belirterek, ağaçlandırma çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Şehit Özer Salik İlkokulu ve İlçe Orman İşletme Şefliği iş birliğiyle düzenlenen ağaçlandırma çalışmasına İlçe Orman İşletme Şefi Fatma Bindal, Milli Eğitim Şube şüdürleri Müslüm Ayaz, Abdullah Doğan ve Ali Durmaz ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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