Şehit Özgür Çelik'in kız kardeşi: "Kimse kardeşime öldü demesin, şehitler ölmez vatan bölünmez"

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Er Özgür Çelik'in cenaze törenine kardeşinin parkasını giyerek gelen Zehra Çelik, "Kimse kardeşime öldü demesin, şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.



Şehit Piyade Er Özgür Çelik'in cenazesi Cuma namazını müteakip Develi ilçe meydanında kılındı. Şehidin kız kardeşleri Şerife ve Zehra Çelik ilçe meydanına ellerinde şehit Özgür Çelik'in fotoğrafları ile geldi. Şehidin kız kardeşi Zehra Çelik, "Kimse benim kardeşime öldü demesin. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.



Şehidin babası Mahmut Çelik de oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA