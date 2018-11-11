- Şehit Özkur gözyaşları arasında yolculuğuna uğurlandı
MUŞ - Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesindeki patlamada şehit düşen Er İbrahim Özkul
, memleketi Muş
'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
'da katıldı.Önceki gün Şemdinli ilçesindeki Ortaklar
Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 7 asker şehit düşerken, 25 askerler ise yaralanmıştı. Şehitlerden Er İbrahim Özkul'un naaşı, memleketi Varto
ilçesine getirdi. Öğle namazına müteakip H. Kaya Özer caminde Bakan Süleyman Soylu
, Van
Valisi Murat Zorluoğlu
, Muş Valisi İlker Gündüzöz
, Belediye Başkanı Feyat Asya
; kurum amirleri, STK
başkanları, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Özkul'un naaşı Leylak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
11 Kasım 2018 Pazar 13:32