11 Kasım 2018, 13:32

Şehit Özkur Gözyaşları Arasında Yolculuğuna Uğurlandı

- Şehit Özkur gözyaşları arasında yolculuğuna uğurlandıMUŞ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada şehit düşen Er İbrahim Özkul, memleketi Muş'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

- Şehit Özkur gözyaşları arasında yolculuğuna uğurlandı

MUŞ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada şehit düşen Er İbrahim Özkul, memleketi Muş'ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da katıldı.
Önceki gün Şemdinli ilçesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 7 asker şehit düşerken, 25 askerler ise yaralanmıştı. Şehitlerden Er İbrahim Özkul'un naaşı, memleketi Varto ilçesine getirdi. Öğle namazına müteakip H. Kaya Özer caminde Bakan Süleyman Soylu, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya; kurum amirleri, STK başkanları, askeri erkan, polis ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Özkul'un naaşı Leylak köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.
11 Kasım 2018 Pazar 13:32



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