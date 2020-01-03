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Şehit Piyade Er Ayhan Çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam (24), memleketi Çorum'un Uğurludağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

03.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:50 Şehit Piyade Er Ayhan Çam, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Ayhan Çam (24), memleketi Çorum'un Uğurludağ ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın cenazesi dün gece memleketi Çorum'un Uğurludağ ilçesine getirildi. 2 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetlerine katılan ve bekar olan şehit Sözleşmeli Piyade Er Çam için öğlen vakti Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehit babası inşaat işçisi Bekir, şehit annesi Nuran, şehidin kardeşleri Sibel ve Gökhan Çam'ın yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin annesi ve kız kardeşi tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Yakınları şehidin tabutunun önünde bulunan fotoğrafını öptü.

Cuma namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit Sözleşmeli Piyade Er Çam'ın cenazesi, Eski Çeltek köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

'DAYISI DA ŞEHİT OLMUŞ'

Öte yandan şehit Piyade Er Çam'ın dayısı Piyade Er Salim Demir'in de 2002 yılında Şırnak Seslice ilçesi Kopik mevkiinde teröristler tarafından döşenen mayına basarak şehit olduğu öğrenildi.



Piyade, Güncel

Kaynak: DHA

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