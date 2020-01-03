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Şehit piyade er berkay ışık için istanbul'da tören

Şırnak'ta görev yaparken, Pençe Harekatı'na katılmak üzere 3 ay önce Irak'a giden ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık için İkitelli Cemevi'nde tören düzenlendi.

03.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:44
Şırnak'ta görev yaparken, Pençe Harekatı'na katılmak üzere 3 ay önce Irak'a giden ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Berkay Işık için İkitelli Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, askerler, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İKİ HAFTA ÖNCE AĞABEYİNİN DÜĞÜNÜ İÇİN İSTANBUL'A GELMİŞTİ
Şehit Berkay Işık'ın babası Ali Işık, "Üzüldük, vatan sağ olsun, ne diyelim. En son bir gün önce telefonda konuşmuştuk. Saat ikide nöbeti bitti. O saatten sonra biz ulaşamadık. Annesine çok düşkündü. Annesini sürekli arardı. Kendisi severek gitti. Biz karşı çıkmıştık ama illa gideceğim dedi. Kendi çok istedi. 15 gün önce buraya ağabeyinin düğününe gelmişti. Beş ay sonra yine izne geleceğim demişti. Yapacak bir şey yok, Allah'ın takdiri" diye konuştu.
ŞEHİT YAKINLARININ GÖZYAŞLARI YÜREKLERİ YAKTI
Şehit Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın yakınları törende gözyaşı döktü. Şehit Berkay Işık için cenaze namazı kılındı, dua okundu. Işık'ın naaşı askerler tarafından top arabasına konuldu. Törene katılanlar top arabasıyla birlikte yürüdü. O dakikalarda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehidin annesi Hayriye Işık'ın yanından ayrılmadı. Törenin ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlandı.
Şehit piyade er berkay ışık için istanbul'da tören

Berkay Şahin, Piyade, Güncel

Kaynak: DHA


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