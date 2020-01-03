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Şehit Piyade Er Işık için İstanbul'da tören (2)

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİŞırnak'ta görev yaparken, 3 ay önce Irak'a giden ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, İstanbul'da İkitelli Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından askeri...

03.01.2020 19:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:06 Şehit Piyade Er Işık için İstanbul'da tören (2)

CENAZE TOKAT'A GETİRİLDİ

Şırnak'ta görev yaparken, 3 ay önce Irak'a giden ve Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Berkay Işık'ın cenazesi, 'da İkitelli Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Tokat'a getirildi. Şehit Işık'ın ailesi de aynı uçakla Tokat'a geldi. Şehidin cenazesini havalimanında Vali Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Eyüp  Eroğlu, il protokolü ve şehidin yakınları karşıladı.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın cenazesi, Almus Belediyesi'ne ait cenaze aracına konularak, Almus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Işık 'ın cenazesi  yarın saat 11.00'de Almus ilçesine bağlı Cihet köyünde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

 



İstanbul, Piyade, Güncel

Kaynak: DHA

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