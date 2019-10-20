Haberler » Güncel » Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)

Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu için tören düzenlendi.

20.10.2019 17:58
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Er Sezai Eşkioğlu için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende Eşkioğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.
Silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde ambulansa taşınan şehidin naaşı, memleketi Erzurum'a uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.
Şehidin cenazesi, buradaki programın ardından Erzurum'a uğurlanacak.
Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Şehit piyade er Sezai Ekşioğlu'nun cenazesi memleketine uğurlandı (2)

Komando, Piyade, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:46 Iraklı Türkmenlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:46 Kurtulmuş: "Kağıt üzerinde bir anlaşma yaptık. Anlaşmada Türkiye isteklerini almıştır, inşallah...
18:42 EYÜPSULTAN'DA AYAKLARINI BAĞLAYIP ATI ÖLDÜRDÜLER; ETİ İÇİN KESECEKLERİ İDDİASI
18:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan : "(120 saatlik süre ile ilgili) Buna uyulduğu takdirde ne ala. Uyulmadığı...
18:41 - Bangladeş'te İslamiyet'e hakaret ortalığı karıştırdı- Bir şahsın Allah'a ve Hz. Muhammed'e...
18:34 HÜDA-PAR heyetinden taziye ziyareti
18:36 Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara
20.10.2019 18:47:44