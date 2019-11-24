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Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu

Havza'da, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçtiğimiz ekim ayında yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu.

24.11.2019 14:34 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:07Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu
'da, 'nin Çukurca ilçesinde geçtiğimiz ekim ayında yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Onbaşı Onur Yavan için mevlit okutuldu.
Şehidin ailesi tarafından Havza Belediyesinin katkıları ile Sondaj Mahallesi Hu Tepesi Camisi'nde düzenlenen mevlitte, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Yavan ve tüm şehitler için dua edildi.
Mevlidin ardından Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.
Başkan Özdemir, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını söyledi.
Mevlide, şehidin ailesi ve yakınları ile Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, Türk Kızılayı İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari, Piyade, Havza, Güncel

Kaynak: AA

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