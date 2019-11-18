Haberler » Güncel » Şehit piyade sözleşmeli er Bekir Can Hereklioğlu için mevlit okutuldu - Haber

Şehit piyade sözleşmeli er Bekir Can Hereklioğlu için mevlit okutuldu

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde mevlit okutuldu.

18.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:06Şehit piyade sözleşmeli er Bekir Can Hereklioğlu için mevlit okutuldu
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu için memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehit Hereklioğlu'nun Narlıören Mahallesi'ndeki baba evinde kurulan taziye çadırında okutulan mevlide, Adana Vailisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, AK Parti Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Tamer Dağlı ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Hereklioğlu ve tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit, yemek ikramıyla son buldu.
Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde 11 Ekim'de yaralanmış ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düşmüştü.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:28 Arjantin'de binlerce kişi Morales'e destek gösterisi düzenledi
00:26 Brezilya'da Amazon'daki ormansızlaşma 2008'den bu yana en yüksek seviyesinde
00:20 Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı
00:08 Şampiyon olan köy takımından gün boyu süren renkli kutlama
00:07 Gaziantep hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı1 yaralı
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
18:49 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten EYT açıklaması: Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir
23:42 ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini "yasa dışı görmeme" kararı İsrail'de sevinçle karşılandı
00:04 ABD'nin "Yahudi yerleşim birimleri" kararı sonrası İsrail'den gerginliği tırmandıracak ilhak çağrısı
23:59 Günlük burç yorumları 19 Kasım 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
19.11.2019 00:29:24