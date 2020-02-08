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Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit okutuldu

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 10 Şubat 2018'de şehit düşen 41 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için düzenlenen mevlite katıldı.

08.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:08Şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege için mevlit okutuldu
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 10 Şubat 2018'de şehit düşen 41 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar için düzenlenen mevlite katıldı.
Reşadiye Camisi'nde gerçekleştirilen programa, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehidin eşi Dilek Ege ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Çakacak, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege'yi ve bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle andığını ifade etti.

Özdemir Çakacak, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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