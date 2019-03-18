Şehit Piyade Uzman Çavuş Temel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Irak
'ın kuzeyindeki operasyonlarda şehit olan piyade uzman çavuş Taşkın Temel, memleketi Gümüşhane
'nin Kürtün
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit piyade uzman çavuş Taşkın Temel'in naaşı, Kürtün ilçesindeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından ilçe merkezindeki Kürtün Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende, şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi.
Şehit Temel'in naaşı, daha sonra öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Günyüzü
köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız
, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AK Parti
Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül
ve Cihan Pektaş
, Giresun Jandarma
Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit
, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen
, Trabzon
Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Bakan Kasapoğlu, şehidin cenazesinin defnedilmesinin ardından Türk bayrağını baba Mehmet Temel
'e teslim etti.
Kürtün, Piyade, Güncel
Kaynak: AA