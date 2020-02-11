Şehit Piyade Uzman Onbaşı Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı

Şehit için düzenlenen cenaze namazıCenaze namazına katılanlarŞehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan şehit yakınlarıAğlayan şehit yakınlarıAğlayan askerAskerin gözyaşını silmeleriHelallik istenmesiCenaze namazının kılınmasıŞehidin Türk bayrağına sarılı tabutun tekbirler eşliğinde omuzlarda götürülmesiŞehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan aracın gidişi ve çevresindeki kalabalık GAZİANTEP - Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz son yolculuğuna uğurlandı.