Şehit piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse'nin ailesine acı haber verildi

Penc¸e-Kaplan Operasyonu bo¨lgesinde şehit olan piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse'nin (22) Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.

21.06.2020 22:24 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:51
Penc¸e-Kaplan Operasyonu bo¨lgesinde şehit olan piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse'nin (22) Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.
Köse'nin şehadet haberini, Mevlana Mahallesi'nde yaşayan annesi Fatma ve baba İsmail Köse'nin yaşadığı eve giden İl Garnizon Komutanı topçu albay Emin Yılmaz Sancaktar ile Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, sağlık görevlileri eşliğinde verdi.
Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken haberi alan aile yakınları şehidin baba evine gelerek taziyede bulundu.
Bekar olan şehit Ertuğrul Köse'nin yarın düzenlenecek törenin ardından İl Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi. Şehit piyade uzman onbaşı Ertuğrul Köse’nin ailesine acı haber verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Ertuğrul Köse, Osmaniye, Piyade, Güncel, Haber

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