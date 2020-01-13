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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, mevlid-i şerifle anıldı

3 Aralık 2019 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, şehadetinin 40. gününde mevlid-i şerifle anıldı.

13.01.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:13Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir, mevlid-i şerifle anıldı
3 Aralık 2019 tarihinde 'ın Çaldıran ilçesinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Demir, şehadetinin 40. gününde mevlid-i şerifle anıldı.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in bir düğün salonunda düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

İkindi namazının ardından başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Vatan uğruna canlarını feda eden şehit Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.

Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Şehit Uzman Onbaşı Fırat Demir'in babası Mehmet Demir, anne Figen Demir ve şehidin kardeşlerine başsağlığı ve sabır dileyerek acılarını paylaştı. - ADIYAMAN

Piyade, Fırat, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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