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Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı (1)

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın naaşının getirilmesi Vatandaşlara uyarıda bulunulması Cenaze namazının kılınması Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın naaşının askerler tarafından taşınması MANİSA - Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının...

26.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:58
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya 'nın naaşının getirilmesi
Vatandaşlara uyarıda bulunulması
Cenaze namazının kılınması
Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın naaşının askerler tarafından taşınması MANİSA - Irak 'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının havanla yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Onur Karakaya için cenaze töreni düzenlendi. (1) Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı (1)

Kaynak: AA

Etiketler: Karakaya, Piyade, Irak, Güncel

Haberin Videosu :

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı (1)

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Haberler ›› Güncel ››Şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya son yolculuğuna uğurlandı (1) - Haberler

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